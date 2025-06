¿Alianza en puerta? Vischi no descarta un acuerdo con La Libertad Avanza

En medio de la danza de candidaturas y negociaciones por las elecciones del 31 de agosto, en Corrientes crece la posibilidad de un entendimiento político entre Vamos Corrientes, la coalición liderada por el gobernador Gustavo Valdés, y La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei. En ese sentido, el senador radical Eduardo “Peteco” Vischi, presidente del bloque UCR en el Senado y precandidato a gobernador, confirmó que hay conversaciones abiertas y que ve con buenos ojos un eventual acuerdo.

“Estamos en etapa de alianzas y después vendrá la de nombres. Hay una posibilidad de diálogo con LLA para hacer algo parecido a lo del Chaco, y si se da, realmente encaminaría muy bien electoralmente”, aseguró Vischi a Infobae. La referencia es al pacto chaqueño entre el oficialismo provincial y el mileísmo, que permitió consolidar una victoria en una elección donde la fragmentación de votos podía resultar letal.

Corrientes: duro cruce electoral por salud pública entre Martín Ascúa y el Gobierno provincial

Aunque las relaciones entre el gobierno de Corrientes y la Casa Rosada tuvieron momentos de tensión —incluso trascendió que la reunión entre Karina Milei y Valdés no fue del todo armoniosa—, desde el oficialismo provincial entienden que un acuerdo pragmático es posible. “No sé cómo terminó esa charla, pero creo que no hubo conclusiones. Las definiciones vendrán en los próximos días”, deslizó Vischi.

El senador nacional fue claro al plantear que una alianza con LLA “puede ser muy positiva”, siempre que se base en coincidencias programáticas y una estrategia conjunta para sostener la gobernabilidad. Según explicó, “en muchos de los proyectos en el Senado acompañamos lo que el Ejecutivo nacional proponía, pero siempre con una mirada crítica y responsable”.

Vischi también dejó en claro su intención de competir por la gobernación. “Vengo trabajando para eso. Tengo trayectoria y adhesiones. Juan Pablo Valdés (hermano del gobernador) también tiene lo suyo, pero estoy convencido de que tengo mucho para aportar”, afirmó. De concretarse una alianza con La Libertad Avanza, su figura podría reunir consensos tanto en el radicalismo como entre los sectores libertarios más institucionalistas.

Nueva encuesta para las elecciones en Corrientes: ¿El oficialismo puede ganar en primera vuelta?

En contraposición, el kirchnerismo busca ganar terreno en la provincia con la candidatura de Martín Ascúa, actual intendente de Paso de los Libres. La reciente visita de Cristina Kirchner a esa ciudad —de la que Vischi fue intendente durante ocho años— agitó el tablero político. “Me dolió verla ahí, fue una escenografía peronista importada. Los colectivos llegaron de todo el país”, criticó.

La definición de candidaturas y alianzas tendrá su punto cúlmine el 12 de julio, fecha límite para oficializar los frentes. Hasta entonces, todo parece indicar que Corrientes podría convertirse en otro ejemplo del “mileísmo por acuerdos” que el Gobierno nacional ya probó en Chaco: ganar sin tener estructura propia, apalancado en oficialismos provinciales con buen anclaje territorial.