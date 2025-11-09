Argentina enfrenta a Angola en Luanda: el cronograma de la Selección

La Selección Argentina regresa a la actividad internacional en la Fecha FIFA de noviembre, con un solo compromiso de exhibición antes de comenzar la recta final hacia la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Angola, el viernes 14, desde las 13.00 (hora argentina), en el estadio nacional de Luanda, capital del país africano.

Será una ventana más corta que las anteriores: a diferencia de octubre, cuando el combinado nacional jugó ante Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0) en los Estados Unidos, esta vez el cuerpo técnico decidió concentrar en un solo amistoso, con el foco puesto en la puesta a punto física y en consolidar el grupo antes del año mundialista.

Alicante como base de operaciones

Los futbolistas convocados comenzaron a llegar este domingo a Las Fincas Resort, en la ciudad española, que servirá como sede de entrenamientos y concentración. El primer trabajo será el lunes por la tarde, a puertas cerradas, con tareas livianas de adaptación.

El martes se repetirá la rutina con otro entrenamiento vespertino, mientras que el miércoles y jueves el equipo pasará a trabajar en turno matutino, siempre sin acceso a la prensa. En la jornada del jueves, Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa, con horario y lugar aún por definir.

El viaje a Angola está previsto para el jueves 13, luego del almuerzo. Allí la Selección completará una breve práctica de activación y el viernes enfrentará a los locales en lo que será uno de los últimos amistosos antes del Mundial 2026, que se disputará en Norteamérica.

La gira servirá también para observar variantes y reforzar el rodaje de jugadores que buscan su lugar definitivo en la lista. Aunque el rival no tiene peso competitivo, la expectativa pasa por mantener el ritmo de juego y el espíritu de grupo que caracterizó al campeón del mundo.