Ataques armados en Resistencia: un hombre fue detenido tras balear una casa e intimidar a vecinos

Braian José Pitala, un delincuente con amplio prontuario, fue detenido este miércoles tras protagonizar dos hechos de extrema gravedad: un intento de incendio de vehículo en Barranqueras y una balacera contra una casa en Vuelta de Obligado al 500, donde se secuestraron vainas servidas como prueba del ataque.

Según la denuncia, Pitala conducía un Toyota Cross gris junto a un cómplice apodado “Peladito” Aguirre. Desde el interior del vehículo efectuaron al menos diez disparos contra la vivienda de María Rosa Ramírez, lo que generó pánico entre los vecinos. Minutos antes, la joven Gisela Pamela Pérez había acusado al mismo sospechoso de intentar incendiar su Honda Civic negro.

El operativo policial desplegado en el barrio Chacra 24 permitió cercar a Pitala, quien se encontraba atrincherado junto a su pareja. “Una partida policial tiene rodeado al pistolero Braian Pitala. Esta madrugada causó el terror en dos hechos graves”, confirmó el jefe de la Policía, Fernando Romero. Finalmente, el delincuente se entregó y quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2 por abuso de armas.

Un prontuario extenso

Pitala había recuperado la libertad apenas diez días atrás. Su historial incluye causas por lesiones con arma de fuego, abuso de armas, violencia de género, amenazas y desobediencia judicial. En abril de 2020 atacó la casa de su expareja, baleó a un hombre de 45 años y permaneció prófugo un mes. En junio de 2024 volvió a ser detenido junto a José Luis “Curucho” Torres.

El apellido también está marcado por la violencia: su hermano Cristian Pitala enfrenta causas por distintos delitos, entre ellas el homicidio de Mario Eduardo Gómez en 2022.

Ahora la Justicia deberá definir la situación procesal de Pitala, mientras la Policía avanza con pericias balísticas y el relevamiento de cámaras de seguridad para ampliar la acusación.