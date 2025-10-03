Avanzan las obras en el puente General Belgrano: Vialidad Nacional completó el 50% del recambio de juntas

Vialidad Nacional informó que continúan a buen ritmo las tareas de recambio de juntas en el puente General Belgrano, la estructura que une a las ciudades de Resistencia y Corrientes sobre el río Paraná. La intervención, que busca garantizar la seguridad y extender la vida útil del viaducto, ya alcanzó un avance del 50% y se espera que finalice en el plazo de dos semanas.

Los trabajos consisten en el reemplazo de tres juntas tipo Transflex originales del puente por nuevas piezas armadas con módulos de neopreno y acero de 1,10 metros por 1,00 metro y un peso aproximado de 300 kilos cada una. Estas juntas permiten la dilatación de la estructura y son clave para su correcto funcionamiento frente a cambios de temperatura y cargas vehiculares.

El proceso implica el retiro de las juntas existentes, el acondicionamiento del asiento donde se instalarán las nuevas, y su fijación mediante anclaje químico epoxi y pernos de anclaje. En total, se colocan ocho módulos (cuatro por cada lado de la calzada).

Avance y cronograma de trabajo

Hasta el momento se completó el recambio de la segunda junta en la calzada descendente (dirección Resistencia-Corrientes). El próximo paso será la instalación de la segunda junta del lado ascendente y posteriormente la tercera en ambos sentidos.

Las tareas se realizan en horario nocturno, de 22:00 a 06:00, de domingo a viernes, para evitar interferencias con el tránsito diario y siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Corte parcial y aclaraciones

El organismo informó que el pasado martes se realizó un corte de media calzada por una hora en el turno mañana, con el fin de reparar una rampa de protección dañada por un vehículo pesado que sufrió un desperfecto y rompió los pernos de sujeción.

Ante las imágenes difundidas en redes sociales que mostraban un sector con separación visible, Vialidad Nacional aclaró que se trata de una zona donde se retiró la junta vieja y se preparaba la instalación de la nueva. En ese contexto, la luz visible corresponde al espacio previsto para la dilatación de la estructura y no representa ningún riesgo estructural para quienes transitan el puente.