“Axel no eligió morir”: la familia del joven hallado en el río Negro insiste en que fue asesinado

A casi tres semanas del hallazgo del cuerpo sin vida de Axel Javier Alejandro Oroño, un joven de 20 años que estuvo desaparecido durante seis días, su familia volvió a marchar en Resistencia para exigir justicia y respuestas concretas. Convencidos de que no se trató de un suicidio, sus seres queridos aseguran que el caso está “paralizado” y que hay demasiadas inconsistencias en la investigación.

La concentración se realizó frente a la Fiscalía de Investigación Penal N°10, donde familiares, amigos y vecinos portaron pancartas con frases como “Buscamos la verdad” y “Axel no se suicidó”. La madre del joven, Marcela Oroño, expresó su dolor y su frustración: “Hasta ahora no tenemos ninguna información concreta. Solo pedimos que aceleren los resultados de la autopsia y nos digan qué pasó. Axel tenía sueños, estaba construyendo su habitación, quería comprarse una moto y esperaba con alegría la llegada de sus sobrinos. No tenía motivos para quitarse la vida”.

La familia asegura que Axel era un chico alegre, reservado, muy querido en su entorno y sin antecedentes de problemas personales graves. “Jamás había mostrado intención de hacerse daño”, insistió su hermana Lucía, quien denunció que “cada día que pasa el caso se enfría y se pierde información valiosa”.

Dudas sobre sus últimos movimientos

La investigación tiene todavía muchas piezas sin encajar. Axel fue visto por última vez el 14 de septiembre, cuando salió en bicicleta con una mochila y vestimenta liviana. Seis días después, su cuerpo fue encontrado a orillas del río Negro, con ropa distinta y sin ninguno de sus objetos personales.

Además, horas antes de su desaparición, envió un audio a un amigo cercano que —según la familia— no se entiende claramente y fue entregado a la Policía para su análisis. También trascendió que había mencionado algunos problemas laborales, aunque no se detallaron conflictos graves.

Autopsia incompleta y nuevas pericias pendientes

El informe forense preliminar descartó lesiones por arma blanca, de fuego o fracturas óseas, pero aún faltan estudios clave. La querella pidió analizar el contenido gástrico, la presencia de sustancias tóxicas, el estado del cuerpo al ingresar al agua y si había agua en los pulmones, lo que permitiría determinar si Axel estaba con vida al momento de entrar al río.

Asimismo, solicitaron revisar cámaras de seguridad, comunicaciones y dispositivos electrónicos, así como realizar un análisis de ADN para confirmar su identidad, ante las diferencias registradas en la vestimenta.

“No vamos a descansar hasta saber la verdad”

La familia de Axel sostiene que las pruebas disponibles no respaldan la hipótesis del suicidio y exige que la causa avance con celeridad. “Algo más pasó, y queremos saber qué. No vamos a dejar que el caso quede impune”, afirmó su hermana, quien pidió acompañamiento social para visibilizar el reclamo.

“Lo único que quiero saber es si sufrió o no. Es doloroso decirlo, pero necesito esa verdad para poder vivir con un poco de paz”, concluyó entre lágrimas.