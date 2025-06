Buscan a un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja en Resistencia

Una mujer de 29 años denunció a su pareja por el presunto abuso sexual de su hija de 12 años en la ciudad de Resistencia. El acusado, de 28 años, habría reconocido el delito antes de darse a la fuga. Desde entonces, permanece prófugo y con pedido de captura.

La denuncia fue radicada en la madrugada del lunes, luego de que la menor le contara a su madre lo que venía sucediendo desde el año pasado, cuando ambos se mudaron a la casa del acusado. “Ella me lo contó y yo lo enfrenté. Me lo confesó con su propia boca”, relató la mujer y afirmó que el hombre le rogó que no lo denunciara porque “tenía muchos antecedentes” por robos y violencia de género.

Ante la gravedad del caso, la madre abandonó la vivienda junto a sus hijos y se dirigió a la Comisaría de la Mujer. Allí, según denunció, no se activaron de inmediato los protocolos sanitarios para asistir a la menor, por lo que optó por llevarla a un médico particular. La niña ya comenzó un proceso de atención psicológica.

“Está mal, triste y asustada. Yo no sabía nada de lo que pasaba. Me lo contó porque no aguantaba más”, expresó la madre.

Desde el lunes, la familia no volvió a tener contacto con el acusado, identificado con las iniciales E.M.D.L.F. La mujer dijo haber recibido datos de que fue visto en la terminal de ómnibus, lo que sugiere un intento de dejar la ciudad. También aseguró que las fuerzas de seguridad no están actuando con la celeridad necesaria.

“Me dijeron que solo tenía pedido de captura, pero no hicieron allanamientos ni nada. No sé dónde está, pero tampoco veo que lo estén buscando”, denunció.

La mujer pidió colaboración a la comunidad para dar con su paradero y exigió justicia: “Yo quiero que él caiga preso y que pague por todo”.