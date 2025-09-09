Capitanich negó las acusaciones por tierras fiscales: “Se me imputa una transferencia inexistente”

En el marco de un supermartes judicial que tuvo en agenda indagatorias clave, el exgobernador y candidato a senador por Fuerza Patria, Jorge Capitanich, prestó declaración esta mañana de manera virtual ante el Juzgado Federal de Sáenz Peña. Lo hizo en la causa que lo involucra por supuestas maniobras con tierras fiscales y lavado de activos.

Capitanich inició su defensa negando cualquier responsabilidad: “Se me acusa de una transferencia inexistente. No hay un solo elemento probatorio que justifique estas imputaciones”, sostuvo.

El exgobernador apuntó directamente contra el fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, a quien acusó de manipular la investigación: “Inventa un hecho ilícito, selecciona pruebas a medida de su hipótesis y descarta aquellas que la contradicen”.

También enmarcó la causa en el terreno político: “Esto es una maniobra electoral de un gobierno que no puede explicar su fracaso económico ni social”, señaló, ligando las acusaciones al contexto de la campaña legislativa.

Capitanich explicó que su intervención en los procesos de tierras se limitaba a ratificar adjudicaciones superiores a 300 hectáreas, facultad exclusiva del Instituto de Tierras. Subrayó que los expedientes pasaban por múltiples instancias de control, sin haberse detectado irregularidades.

Respecto a la acusación por lavado de activos, fue categórico: “No existió transferencia de dominio. Las tierras siguen siendo de la provincia del Chaco. No puede haber lavado donde no hubo cesión alguna”.

Contexto político y judicial

La investigación avanza tras el rechazo de la Cámara Federal de Apelaciones a los planteos de nulidad presentados por las defensas. La hipótesis de la fiscalía sostiene que existió un esquema de entrega de terrenos a personas y empresas cercanas al poder, con beneficios industriales como vía de encubrimiento. En paralelo a la declaración de Capitanich, también fue indagada la exministra Marta Soneira, imputada en el mismo expediente.