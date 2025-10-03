Caso Axel Oroño: el informe forense no halló signos de violencia, pero la querella exige una investigación exhaustiva

El caso de Axel Javier Alejandro Oroño, el joven de 20 años hallado sin vida el pasado 20 de septiembre en un campo de Resistencia, suma nuevos capítulos judiciales. Un informe preliminar del Instituto Médico Forense remitido a la Fiscalía N° 6 no detectó signos de violencia que permitan sospechar la intervención de terceros. Sin embargo, la familia de la víctima, a través de su abogado, el Pablo Vianello, solicitó la producción de numerosas pruebas complementarias para reconstruir las circunstancias de su muerte y determinar si hubo responsabilidades penales.

Informe forense: sin signos de violencia y causa aún indeterminada

Según el documento al que accedió Perfil NEA, la autopsia realizada el 20 de septiembre describe a un cuerpo en avanzado estado de putrefacción, con un peso de 41 kilos y una altura de 1,62 metros. El examen reveló la presencia de fenómenos cadavéricos clásicos y estimó un intervalo post mortem de entre 4 y 10 días antes de la autopsia.

El cuerpo presentaba importantes pérdidas de partes blandas y exposición ósea en la cabeza, el cuello y los antebrazos, además del desprendimiento de falanges distales. No obstante, el informe aclara que “no se encontraron signos de violencia que hagan sospechar intervención de terceros”.

Las causas del deceso aún no están determinadas y dependerán de los resultados de estudios complementarios, genética forense, química legal y análisis anátomo-patológicos. “El dictamen definitivo será entregado una vez recibidos estos resultados y los antecedentes necesarios”, señala el Instituto.

La querella pide profundizar la investigación

Lejos de conformarse con el informe preliminar, la familia de Axel, representada por Marcela Oroño y el abogado Vianello, solicitó una extensa lista de medidas probatorias. El objetivo es establecer con precisión las circunstancias de la muerte, corroborar la identidad del cuerpo, hallado con vestimenta distinta a la que llevaba al desaparecer, y esclarecer si el joven pudo haber sido víctima de un delito.

Entre los pedidos más relevantes figuran pericias complementarias sobre el cuerpo, incluyendo análisis histológicos, toxicológicos y estudios pulmonares para determinar si Axel ingresó al agua con vida. Prueba de ADN para confirmar la identidad del cadáver y análisis del contenido gástrico e intestinal para estimar la hora de la última ingesta.

Asimismo, se requirió la revisión de cámaras de seguridad cercanas a su domicilio, lugar de trabajo y zona del hallazgo; la realización de pericias digitales sobre su celular y redes sociales; y el análisis de un audio de WhatsApp que Axel envió a un amigo antes de desaparecer.

Testigos y allanamientos en busca de pistas

La querella propuso además una decena de testigos que podrían aportar datos sobre la rutina de Axel en los días previos a su desaparición, incluyendo amigos, familiares y compañeros de trabajo.

También se solicitó el allanamiento de varios domicilios vinculados a personas mencionadas en el expediente, con el objetivo de localizar efectos personales aún no hallados, como su mochila, bicicleta, teléfono celular, equipo de mate y la ropa que vestía al salir de su casa.

La Fiscalía deberá ahora resolver si hace lugar a las medidas solicitadas y, con los resultados de los estudios pendientes, avanzar en la determinación de la causa de muerte.