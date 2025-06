Chaco, entre las provincias con más asistencia nacional por fuera de la coparticipación

En medio de un contexto económico exigente y con presupuestos provinciales presionados por la inflación, Chaco figura entre las provincias que más recursos discrecionales recibió del gobierno nacional durante los primeros cinco meses del año.

Según un informe de la consultora Politikon Chaco, entre enero y mayo ingresaron a las arcas chaqueñas $ 21.533 millones a través de transferencias no automáticas, es decir, fondos que se distribuyen por fuera del régimen de coparticipación. Esa cifra ubica a la provincia en el cuarto lugar a nivel nacional, sólo detrás de Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires y Neuquén.

La llegada de estos recursos representó un crecimiento del 83,9% interanual en términos reales, lo que contrasta con el recorte que estas partidas habían sufrido en 2024, durante el primer año de la gestión de Javier Milei.

Sin embargo, el panorama de mayo fue adverso para Chaco: la provincia percibió $3.088 millones, un 56,8% menos que en el mismo mes del año pasado, cuando había recibido casi $5.000 millones. Esa caída fue una de las más pronunciadas entre todas las jurisdicciones del país.

Entre los principales destinos del dinero recibido en mayo se destacan los programas educativos y de infraestructura. El programa de Universalización de la Jornada Extendida canalizó $754 millones; la Asistencia Financiera para Nuevas Obras, $643 millones; y el Desarrollo de Infraestructura Municipal —a través de un préstamo de la CAF—, $561 millones. Además, $1.129 millones fueron registrados en el ítem “Resto”, que engloba múltiples iniciativas menores.

A nivel nacional, las transferencias no automáticas ascendieron a $974.091 millones entre enero y mayo, más del doble que el mismo período del año anterior (+203,7% en términos reales). Pero si se excluye el caso atípico de CABA —que concentra más del 60% del total debido a una medida judicial favorable—, el crecimiento fue del 47,9%.

En ese marco, Chaco logró sostener un flujo significativo de fondos pese a la política de recortes discrecionales que dominó buena parte del año pasado. No obstante, la distribución no fue pareja: algunas provincias, como La Pampa o San Luis, no alcanzaron ni los $2.000 millones en todo el año, mientras que Chaco los superó largamente.

Chaco en el reparto de ATN: al fondo de la tabla

En cuanto a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), otro tipo de asistencia clave para las provincias en situación financiera crítica, Chaco recibió apenas $2.500 millones en lo que va del año, una cifra baja en comparación con otras jurisdicciones. Neuquén, por ejemplo, encabeza el ranking con $15.000 millones, seguida por Buenos Aires y Salta.

Pese a esta posición relegada en los ATN, el buen nivel de transferencias discrecionales totales posiciona a Chaco como una de las provincias con mejor relación financiera con la Nación, al menos durante el primer tramo del 2025.