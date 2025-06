Chaco: fue destituido un concejal libertario por asesinar a un perro pitbull

Un concejal de La Libertad Avanza (LLA) perdió su cargo en la provincia de Chaco tras un confuso episodio vecinal. El Concejo Deliberante de Colonia Elisa resolvió destituir el edil libertario Fernando Romero por haber matado a un perro pitbull que pertenecía a un vecino.

El municipio resolvió expulsar al concejal tras conformar una comisión investigadora. Al evaluar la denuncia y los testimonios, la resolución concluyó que Romero ejerció una conducta de maltrato animal, que es “incompatible con el ejercicio de la función pública y el decoro institucional”.

Según reprodujo Diario Norte, el resultado del debate terminó con cuatro votos a favor y dos en contra por la remoción. Según los fundamentos de la investigación, el concejal transgredió la Ley Provincial 2242-R, la Ley Nacional 14.346, el Artículo 66 de la Constitución Nacional, el Artículo 105 de la Constitución Provincial y el Artículo 50 inciso b) de la Ley 854-P.

Denuncia policial

Romero enfrenta una denuncia policial, presentada por M.S.E., un joven empleado rural de 29 años que es dueño del perro llamado “Roco”. Desde un primer momento, el concejal reconoció haber agredido al animal de raza pitbull, con un pelaje blanco y gris. Pero las visiones en torno a lo que pasó son contradictorias.

El hecho ocurrió el 14 de mayo, a las 21. Al parecer, según consta en la declaración de M.S.E., escuchó ladridos de perros mientras se bañaba. Su hija de 9 años salió a ver lo que pasaba en el patio, y le dijo a su padre, entre lágrimas: “Le mataron a mi perro”.

El hombre corroboró la escena: “Roco” yacía tirado con sangre en sus costados. Observó dos orificios en su cuerpo, en su lado izquierdo, que aparentaban "heridas punzantes", que habrían sido provocadas con un cuchillo. Lo vio en estado agonizante, y luego murió. De acuerdo a ese testimonio, el perro se había enfrentado con otro can, apodado “Cocido”. Era el animal de su vecino, Fernando Romero. No era la primera vez que los dos animales se cruzaban de terreno e ingresaban para pelearse. Ambas propiedades no cuentan con un cierre perimetral completo.

Pese a la controversia, y aunque a nivel judicial el caso no está resuelto, Romero dejará su puesto como edil chaqueño. El Concejo Deliberante comunicó que la semana próxima asumirá el concejal reemplazante.