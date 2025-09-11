Chaco lanzó Seguro Multirriesgo para girasol y busca extender la Emergencia Agropecuaria

El Gobierno del Chaco anunció la puesta en marcha del Seguro Multirriesgo para productores de girasol, una herramienta inédita en el país que brindará cobertura de hasta 200 hectáreas a quienes tengan registradas hasta 400 en el Sistema Informático de Productores Agrícolas Chaqueños (SIPACh).

La medida fue confirmada este miércoles tras una reunión encabezada por el gobernador Leandro Zdero, acompañado por el ministro de Producción, Oscar Dudik, y el equipo de esa cartera.

El Seguro Multirriesgo contempla protección contra granizo, heladas, incendios y sequías, principales factores de riesgo que afectan al girasol chaqueño.

“Es una inversión muy importante que realizará la provincia”, señaló Dudik, destacando que la superficie declarada en el SIPACh se cuadruplicó respecto a campañas anteriores, lo que refleja el crecimiento en la siembra de este cultivo en Chaco.

Pedido de prórroga de la Emergencia Agropecuaria

En el mismo encuentro se resolvió convocar a las entidades representativas del sector productivo primario para coordinar un pedido conjunto a la Nación: la prórroga de la Emergencia Agropecuaria, que vence el próximo 24 de septiembre.

La reunión se llevará a cabo el martes 16 de septiembre en el Salón Verde del Ministerio de Producción. “Estamos a poco menos de un mes del vencimiento de la emergencia que logramos en marzo y consideramos fundamental que sea la comisión provincial la que peticione la prórroga, siempre para aquellos productores que cuentan con el certificado correspondiente”, explicó Dudik.

En la mesa de trabajo también participaron el ministro de Hacienda Alejandro Abraam, el presidente de Fiduciaria del Norte, Gerardo Santos Oliveira, junto a los subsecretarios de Coordinación de Gabinete y de Agricultura, Orlando Morán y Julio Fantín.