Chaco: secuestran topadora y cargamento ilegal de quebracho colorado en operativos forestales

La Dirección de Bosques del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, en coordinación con la Policía del Chaco, llevó adelante dos procedimientos clave contra la explotación ilegal del monte nativo.

En el primer operativo, realizado al sur de Pampa del Infierno, inspectores detectaron una intervención forestal sin autorización a unos 12 kilómetros de la localidad. Allí se procedió al secuestro de una topadora Caterpillar D8, operada por un hombre de 45 años domiciliado en Los Frentones, además de herramientas utilizadas en la actividad clandestina. Todo el material incautado fue trasladado al corralón municipal de Pampa del Infierno.

Horas más tarde, un segundo procedimiento de prevención se concretó a 90 kilómetros al norte de Taco Pozo, donde agentes interceptaron un camión cargado con postes de quebracho colorado sin documentación respaldatoria. Tanto el vehículo como la madera quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que estas acciones ratifican el compromiso con la defensa de los recursos naturales del Chaco, la preservación del monte chaqueño y el estricto cumplimiento de la normativa forestal vigente.