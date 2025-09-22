Choque en el Puente Belgrano: el camionero se abstuvo a declarar y su abogado pidió la libertad

La investigación por el siniestro vial en el Puente General Manuel Belgrano, ocurrido el pasado viernes, avanza con definiciones en los tribunales chaqueños. Este lunes, Nahuel R., de 27 años y oriundo de Santa Fe, compareció en audiencia de control de detención acompañado de su nuevo abogado defensor, el reconocido letrado Marco Antonio Molero.

Durante la audiencia, el camionero decidió abstenerse de declarar en el marco de la imputación por homicidio culposo, pero su defensa presentó formalmente un pedido de libertad. La decisión final queda en manos del Equipo Fiscal N°6, encabezado por el fiscal Víctor Recio, que aún analiza los elementos de prueba.

Pericias pendientes y causas de la tragedia

El expediente se centra en determinar si una falla en el sistema de frenos del camión Iveco fue la causa principal de la tragedia. Los peritos continúan trabajando en esa línea, mientras que los exámenes toxicológicos al conductor todavía no arrojaron resultados definitivos. El test de alcoholemia practicado el día del hecho había dado negativo (0,0 gramos de alcohol en sangre).

El choque múltiple dejó como víctima fatal a Ramón David Pérez, de 57 años, que circulaba en moto rumbo a su trabajo en Resistencia. Además, hubo decenas de personas heridas y se registró un colapso total del tránsito en el viaducto durante más de ocho horas.

Con la audiencia en curso, la fiscalía deberá resolver si el camionero recupera la libertad mientras sigue el proceso, o si permanece detenido.