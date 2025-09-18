Cómo votaron los diputados chaqueños ante los vetos al Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica

La Cámara de Diputados de la Nación rechazó este martes los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley Garrahan de Emergencia Pediátrica. En esa votación, los representantes de Chaco exhibieron una clara división: cuatro legisladores votaron por dejar sin efecto la decisión presidencial, mientras que dos acompañaron al oficialismo.

El voto de los chaqueños en Diputados

De los seis legisladores de la provincia, María Luisa Chomiak (UxP), Aldo Leiva (UxP), Juan Manuel Pedrini (UxP) y Juan Carlos Polini (UCR/Democracia Para Siempre) respaldaron la restitución de las leyes. En la vereda contraria, Carlos García (La Libertad Avanza) y Marilú Quiroz (PRO) avalaron el veto del Ejecutivo.

El radical Gerardo Cipolini fue el único ausente de la delegación chaqueña.

En el recinto, la Ley de Financiamiento Universitario obtuvo 174 votos afirmativos contra 67 negativos, mientras que la Ley Garrahan alcanzó 181 votos a favor frente a 60 en contra. Ahora, la definición final queda en manos del Senado de la Nación.

Marchas en Chaco y Corrientes contra el veto

La votación en Diputados se dio en simultáneo con una masiva movilización en Resistencia, Corrientes y otras provincias, donde estudiantes, docentes, sindicatos y organizaciones sociales reclamaron que se garantice el financiamiento educativo y los fondos para el sistema pediátrico.

En la capital chaqueña, la marcha estuvo encabezada por referentes de la UNNE, que leyeron un documento consensuado con rectores y gremios universitarios. Allí se advirtió: “Sin presupuesto no hay universidad ni ciencia, y sin ciencia no hay futuro”.

El rector Omar Larroza destacó que la protesta envió “un mensaje contundente al presidente” y pidió al Senado acompañar el rechazo al veto. Por su parte, la exrectora Delfina Veiravé subrayó que el reclamo trasciende lo académico: “Es un derecho y un patrimonio de toda la sociedad”.

Universidades en alerta

Desde la UTN y otros centros académicos remarcaron que más del 60% de la investigación nacional se produce en universidades públicas, por lo que un ajuste presupuestario implicaría “una pérdida estructural de capacidades científicas y académicas”. También se advirtió sobre el impacto en el CONICET y en la Agencia I+D+i, con riesgo de fuga de investigadores y reducción en la formación de nuevas generaciones.

El futuro en el Senado

La mirada está puesta en la próxima votación en la Cámara alta. Los sectores movilizados insisten en que se trata de una “lucha que trasciende las aulas”, y que la defensa de la educación pública y la salud infantil será un termómetro clave para medir la capacidad del Congreso de frenar el ajuste impulsado por el Gobierno nacional.