Con apoyo nacional, arrancó la obra del segundo acueducto del Chaco para 40 localidades

En un acto que el propio mandatario calificó como “histórico”, el gobernador Leandro Zdero firmó este martes junto a autoridades nacionales y provinciales el acta de inicio de la obra del Segundo Acueducto para el Interior del Chaco. Se trata de un proyecto de 520 kilómetros de extensión que apunta a garantizar el acceso al agua potable a más de 600.000 chaqueños y que será financiado al 100% por el Gobierno nacional.

“Es el gran inicio del final de una de las obras más importantes de nuestra provincia. Son 520 km de acueducto que van a mejorar la calidad de vida de muchas familias”, sostuvo Zdero. Además, destacó que la inversión no representará costos para la provincia y subrayó: “Queremos cambiar la historia y cumplir el sueño de todos los chaqueños que esperan, a través de este acueducto, el agua segura”.

El impacto de la obra

El segundo acueducto representará una inversión cercana a los 80 mil millones de pesos y estará a cargo de la UTE conformada por Supercemento S.A.I.C., Rovella Carranza S.A. y CPC S.A.. Beneficiará de manera directa e indirecta a más de 40 localidades del interior chaqueño.

La megaobra contempla trabajos en la toma de agua, el acueducto de agua cruda, la planta potabilizadora y nueve estaciones de bombeo. Las tareas incluyen la instalación de válvulas, motores, tableros, sistemas eléctricos, sedimentadores, filtros rápidos, cisternas y edificios de insumos químicos, entre otros componentes esenciales.

El ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, resaltó que se trata de “la obra más importante que licita la Nación en este momento en el país” y subrayó que “el agua significa progreso, pymes, trabajo, pero sobre todo calidad de vida para los chaqueños”.

Plazos y expectativas

El plazo de ejecución previsto es de 24 meses. Según el mandatario, la concreción del acueducto permitirá no solo garantizar el suministro a las familias, sino también favorecer la radicación de industrias y pymes en el interior de la provincia.

“Es una obra que se necesitaba y que muy pronto los chaqueños podrán disfrutar”, concluyó Zdero.