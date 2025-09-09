Con sello chaqueño: Racing Sub 18 jugará la final del Mundial de Clubes juvenil

El sueño de Racing Sub 18 tomó forma en tierras españolas. Con Matías “Chaco” Martínez al mando, la Academia derrotó 2-1 al Real Madrid en semifinales del Mundial de Clubes juvenil y se clasificó para la final, donde lo espera nada menos que el Barcelona.

El partido fue una verdadera prueba de carácter: tras un inicio dominado por la posesión merengue, los juveniles argentinos lograron plantarse con personalidad. Bautista Pérez, hijo del recordado “Perico”, abrió el marcador aprovechando un error del arquero rival. Más tarde, Aquiles Mansilla selló el segundo tanto, confirmando su gran torneo como goleador.

El Real Madrid descontó en el cierre, pero Racing sostuvo el resultado. El arquero Nicolás Monges fue clave, incluso con la complicidad del palo en la jugada más clara de los españoles.

La marca del DT chaqueño

Martínez, nacido en Resistencia y con pasado como defensor en Racing, Unión, Defensa y Justicia, además de experiencias en Italia y Perú, viene trabajando desde hace años en las divisiones formativas. Su perfil bajo, disciplina y claridad de ideas se reflejaron en un plantel que completó una fase de grupos perfecta (cinco victorias) y ahora logró un triunfo memorable frente a una de las canteras más poderosas del mundo.

El mensaje motivador de Diego Milito, enviado por videollamada antes del partido, también fue un empujón anímico extra para el plantel juvenil que ya hizo historia.

La Academia ahora tendrá enfrente al Barcelona, que eliminó por penales a Palmeiras en la otra semifinal. Será una definición de alto voltaje entre dos de las canteras más prestigiosas del planeta.

El logro del Sub 18 se suma al gran presente institucional de Racing, que en los últimos años conquistó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025 con el plantel profesional.