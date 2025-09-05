Condenaron a un conocido médico de Chaco acusado de drogar y violar a un albañil

Un jurado popular encontró culpable al conocido médico Enrique David Díaz Pacce, de 56 años, por el delito de abuso sexual con acceso carnal. El veredicto se leyó al cierre de tres jornadas de debate en Resistencia, bajo la dirección de la camarista María Virginia Ise como jueza técnica. El profesional de la salud, exreferente del sistema público provincial, seguirá detenido hasta la audiencia de cesura, en la que se fijará la pena.

Los doce jurados coincidieron en que la acusación presentada por la Fiscalía y la querella quedó acreditada. Según el alegato de cierre del fiscal de Cámara Sergio Cáceres Olivera, el médico “lo engañó, lo drogó y lo violó”, tras invitar a la víctima a una quinta en Colonia Amadeo y suministrarle una bebida que lo dejó sin posibilidad de defenderse. Informes médicos, psicológicos y psiquiátricos del Hospital Perrando y otros peritos, expuso la acusación, corroboraron lesiones compatibles con violencia sexual y un estado de shock, descartando un encuentro consentido.

Lo que dijo el acusado antes del veredicto

En sus últimas palabras, Díaz Pacce buscó enmarcar el hecho como consentido y afirmó que existía “una relación previa”. “Ese día sí tuvimos sexo, pero no fue la primera vez… Me dijo para tener sexo y, más vale, accedí”, sostuvo ante el jurado. También intentó sugerir un móvil económico al citar la frase “esto te va a salir caro”, que, dijo, le habría pronunciado el denunciante. Esos argumentos no convencieron al panel ciudadano.

Cómo fue el juicio

El proceso se desarrolló bajo el sistema de juicio por jurados, con selección (voir dire), instrucciones iniciales, producción de prueba y alegatos de cierre, hasta la deliberación. Intervinieron como querellantes Paulo Zeniquel y Joaquín Dudik; la defensa estuvo a cargo de Enrique Fernández e Israel Aguirre.

La jueza técnica convocará a la audiencia de cesura para fijar la pena. Para el delito de abuso sexual con acceso carnal, el Código Penal prevé penas de cumplimiento efectivo que pueden llegar hasta 15 años de prisión, según las circunstancias del caso. Tras la condena, la defensa podrá interponer los recursos que habilita la ley.