Convención de la UCR: Gustavo Valdés no le cerró las puertas a una posible alianza con La Libertad Avanza

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este lunes en el Club San Martín la convención de la Unión Cívica Radical (UCR), donde se ratificó la presencia del partido centenario en la alianza oficialista Vamos Corrientes.

En su discurso apuntó a potenciar la alianza de cara a las elecciones del 31 de agosto y no le cerró la puerta a un posible acuerdo con La Libertad Avanza. "Me parece que no tenemos que decir, "con fulano no, con mengano sí, o con este más o menos" porque nos deberíamos expedir puntualmente", dijo. Y agregó: "Sabemos cuáles son nuestros límites y nos los vamos a cruzar", en alusión al kirchnerismo.

Aventuró una campaña donde "seguramente vamos a a demostrar la potencialidad de nuestro espacio político". Y dijo que "seguramente vamos a tener enfrente dos, tres, cuatro espacios políticos que van a estar disputando fuerte". En ese sentido, sostuvo: "Vamos a tratar de trabajar por lo que estamos poniendo a consideración como partido a tratar de de renovarlo". "Tenemos como como objetivo el Gobierno de la provincia de Corrientes y como segundo objetivo sin duda en cada uno de los municipios", afirmó el mandatario.

Por otra parte, aseguró que "Corrientes tiene un rumbo claro. Y tenemos que seguir por ese rumbo de crecimiento". Recordó que en pocos días se inaugurará el puerto de Ituzaingó que "a pesar de mucho recorrido nunca pudimos conseguir siquiera un solo peso del gobierno nacional para hacer este puerto".

"Lo hicimos solitos, con una inversión que costó más de $50.000 millones y le va a permitir a la producción de la provincia de Corrientes en general poder salir por ahí y nos va a dar otra potencialidad, porque eso va a potenciar el arroz, seguramente va a potenciar otros productos que nosotros tenemos".

Posible alianza con LLA

Sobre las definiciones electorales, Valdés no le cerró la puerta a un posible diálogo con La Libertad Avanza: “Estamos conversando con todos los sectores que quieran construir con estos objetivos”, dijo. Pero aclaró que el plazo para cerrar alianzas está marcado por el cronograma electoral. “Hasta el minuto cero se puede”, afirmó.