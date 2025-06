“Le cortamos el curro”: Zdero cruzó a piqueteros que reclaman “recortes” en programas sociales

Tras la protesta de unas 90 personas en General Vedia por recortes en planes sociales, el gobernador Leandro Zdero respondió con dureza en una entrevista radial y ratificó que su gobierno “no va a sostener vagos”. “El que no trabaja no va a cobrar”, sentenció.

La manifestación tuvo lugar este lunes en el acceso a la localidad, sobre las rutas provinciales N°1 y N°56. Participaron integrantes de la Corriente Clasista Combativa (CCC) y la Federación Nacional Campesina (FNC), quienes reclamaron por la suspensión de la Renta Mínima Progresiva y la falta de entrega de mercadería del Plan Ñachec.

Desde el aire del programa de Julio Wajcman, Zdero fue categórico: “Solamente de la mano del esfuerzo y el trabajo se sale adelante. Yo estoy dispuesto a avanzar en un Chaco que acompañe a la gente de bien, al que quiere salir adelante y no al vago”.

En ese tono, apuntó contra los dirigentes sociales: “Hay organizaciones que están preocupadas porque le cortamos el curro de las becas a sus punteros políticos para seguir manteniendo su agrupación”. Y agregó: “Conmigo eso se terminó. No vengan con eso porque el pacto que yo he hecho con los chaqueños es sostener a la gente de trabajo y no a las organizaciones políticas disfrazadas de organizaciones sociales que a los chaqueños nos cansaron”.

Finalmente, el gobernador acusó a los sectores que lideraron la protesta de querer generar caos: “La gente no le acepta, pero ellos no tienen otros mecanismos porque gobernaron de esa manera. Gobernaron jorobándole la vida al chaqueño de bien. Están en contra del chaqueño que labura, que trabaja, que quiere salir adelante”.

Desde el gobierno aseguran que los recursos se están ordenando para “llegar a quienes realmente lo necesitan” y que no habrá vuelta atrás con la política de depuración de los beneficios sociales.