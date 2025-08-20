Convocatoria abierta: cómo inscribirse para ingresar al Poder Judicial del Chaco

El Poder Judicial del Chaco anunció la apertura de inscripciones para quienes deseen postularse como personal administrativo, específicamente en la categoría de auxiliar administrativo.

Según se informó, el período de inscripción se extenderá del 25 de agosto al 10 de septiembre de 2025, y estará disponible a través del sistema ADITUM, en el portal oficial www.justiciachaco.gov.ar. Allí los interesados podrán acceder al reglamento completo, los criterios de evaluación, el programa de examen y la bibliografía complementaria necesaria para la preparación.

La medida fue formalizada mediante la resolución 812/25 del Superior Tribunal de Justicia, en consonancia con lo establecido en la resolución 733/25. Además, se mantiene vigente la nómina de aspirantes aprobada en las resoluciones 1.971/19 y 342/20.

El concurso de ingreso para personas con discapacidad será gestionado en un llamado independiente, en el marco de la resolución 776/23, que aprobó el Programa Integral para la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad en el Poder Judicial chaqueño. A su vez, continúa en vigencia la nómina establecida en la resolución 1.145/22.