Corrientes: entre el 23 y el 27 pagan los sueldos de febrero a estatales

El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma de pago de los haberes de febrero para los agentes de la administración pública provincial. El esquema se desarrollará entre el lunes 23 y el viernes 27, alcanzando a trabajadores activos, jubilados y pensionados.

El calendario se organizará en cinco jornadas consecutivas, con dos terminaciones de Documento Nacional de Identidad (DNI) por día.

Carlos Rodríguez: "Esta política antiinflacionaria de dólar encepado y barato lleva a estanflación"

Cronograma detallado

El lunes 23 cobrarán los agentes con DNI terminados en 0 y 1. Este primer tramo estará disponible desde el sábado 21 a través del homebanking de la cuenta sueldo y en los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA.

El martes 24 percibirán sus haberes quienes tengan documentos finalizados en 2 y 3. El miércoles 25 será el turno de las terminaciones 4 y 5, mientras que el jueves 26 cobrarán los agentes con DNI terminados en 6 y 7.

El cronograma concluirá el viernes 27, cuando perciban sus salarios aquellos con documentos finalizados en 8 y 9.