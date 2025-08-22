El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, dio a conocer a través de sus redes sociales el cronograma de pago de haberes del mes de agosto, que incluye una nueva recomposición salarial para los agentes de la administración pública provincial.
El pago de sueldos se realizará desde este lunes 25 hasta el viernes 29 y el aumento, que impactará también en los jubilados y pensionados, será del 12%.
Un documento reveló que Valdés solicitó $45 mil millones al Banco de Corrientes para pagar salarios
Con esta nueva recomposición salarial, la tercera del año, la Provincia alcanza, entre enero y agosto, una variación salarial del 37% en el cargo testigo.
En comparación con la inflación acumulada en el mismo período, que se estima en un 20%, el Gobierno de Corrientes aseguró que la decisión logra una recuperación real del ingreso salarial mensual acumulado en el orden del 17%.
Cronograma de pago de salarios de agosto
El cronograma de liquidación de haberes se llevará a cabo por terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI).
-
Lunes 25 de agosto: perciben los agentes con DNI terminados en 0 y 1. Este tramo estará disponible desde el sábado 23 en los cajeros automáticos del Banco de Corrientes.
-
Martes 26 de agosto: cobran los documentos terminados en 2 y 3.
-
Miércoles 27 de agosto: perciben los DNI finalizados en 4 y 5.
-
Jueves 28 de agosto: cobran los documentos terminados en 6 y 7.
-
Viernes 29 de agosto: el pago de sueldos de agosto finaliza con los agentes con DNI terminados en 8 y 9.