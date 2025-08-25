Corrientes: la Junta Electoral realizó con éxito la prueba del sistema de cómputos para las elecciones del 31 de agosto

La Junta Electoral de la Provincia de Corrientes informó que se realizó con éxito la prueba del sistema informático que se utilizará para el recuento provisional de votos en las elecciones del próximo 31 de agosto.

El simulacro, que tuvo lugar el sábado se realizó con el objetivo de ordenar las tareas organizativas y garantizar la transparencia del acto electoral.

Elecciones en Corrientes: Correo Andreani transmitirá las actas de votación

La prueba se llevó a cabo en la capital provincial con la presencia de autoridades de la Junta Electoral, como el Secretario Esteban Matías Bella, el Subdirector de Cómputos Wilfredo Aguirre Armand y el Fiscal Informático José Gallardo.

Además, el simulacro contó con la participación de fiscales informáticos acreditados por los partidos políticos, lo que refuerza la transparencia del proceso.

La prueba del sistema consistió en la carga de 561 modelos de telegramas de distintos municipios en tiempo real, los cuales fueron previamente digitalizados por el Correo Andreani.

Según el acta de la Junta Electoral, la prueba fue un "total éxito" y se llevaron adelante todos los pasos necesarios para garantizar el control y el correcto funcionamiento del sistema.

Elecciones en Corrientes: aumentan cargadores y tecnología para agilizar el cómputo del 31 de agosto

Los partidos políticos que participaron del simulacro

Las siguientes fuerzas políticas estuvieron presentes en la prueba de ley Unión Cívica Radical, PRO – Propuesta Republicana, Acción Popular de los Trabajadores, La Libertad Avanza, Nuevo Encuentro, Unión Popular, Justicialista, Nueva Corrientes Limpiar Corrientes, Demócrata Progresista, entre otros.

Transparencia y confiabilidad en el proceso electoral correntino

La exitosa prueba del sistema de cómputos es un paso fundamental para garantizar la transparencia y confiabilidad del proceso electoral en Corrientes.

El hecho de que se haya realizado en presencia de fiscales de la mayoría de los partidos políticos que competirán en la elección, demuestra el compromiso de la Junta Electoral con la legitimidad de los resultados.

A días de los comicios, la validación del sistema informático brinda tranquilidad a la ciudadanía y a los actores políticos sobre la solidez del proceso que definirá el futuro de la provincia.