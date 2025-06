Crecen los casos de gripe en todo el país: ¿Vuelve el barbijo?

El médico infectólogo Hugo Pizzi advirtió por el crecimiento de los casos de gripe en todo el país y pidió retomar los hábitos adquiridos durante la pandemia y vacunarse.

"No sólo del uso de barbijo, se olvidaron todos de toser en el pliegue del codo. Tosen en la mano y después para bajar en el ómnibus van tocando con los virus que duran dos horas expuestos en la superficie", explicó el académico.

"No hay más alcohol en gel en los restaurantes, en los cafés, en los bancos. Entonces estamos atrasándonos porque todo lo que aprendimos con 131.500 fallecimientos evidentemente la gente se olvidó", agregó en declaraciones a SRT Media.

Una de las recomendaciones habituales que hace Pizzi es el uso del barbijo en lugares cerrados o en los que circulan muchas personas.

Fin de semana del Día de la Bandera: la ocupación en Misiones fue del 80%

Gripe en todo el país

"Hoy el diagnóstico de la situación en todas las jurisdicciones nacionales es prácticamente de 48 a 51% de camas ocupadas, predominancia casi absoluta de gripe, y dentro de la gripe H1N1, aquel que nos dio ese dolor de cabeza en 2007, 2008, que tuvimos que cerrar iglesias, cines, hoteles y demás", precisó Pizzi.

Además señaló que después de ese virus viene "pero lejos en la cantidad de internados, un poco de covid, y un poco de neumonía de la comunidad".

Dónde voto en Formosa: consulta el padrón electoral para las elecciones 2025

Vacunación

"Todo lo que yo he nombrado, todo vacunas gratuitas que la gente no se pone. Es muy preocupante", aseguró.

"También están fallando las madres y los padres. A tal punto que el tema que sucedió en el barrio de Palermo de Buenos Aires con la niña que vino de Rusia con sarampión mostró una cosa tremenda. Contaminó a su hermana, su hermana a su padre, su padre a su compañero de trabajo. Entre todos contaminaron a todo el PH donde habitaban. Y hay 400 mil niños que no tienen la vacuna del sarampión y hay 110 mil que no tienen la segunda dosis. Entonces así no podemos funcionar", concluyó Pizzi.