Cristina Kirchner en Corrientes: “si tan terminada estoy ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”

La ex presidenta Cristina Kirchner se puso este sábado al frente de la campaña en Corrientes y encabezó un acto del Partido Justicialista (PJ) para respaldar la candidatura a gobernador del actual intendente de la localidad de Paso de los Libres, Martín “Tincho” Ascúa.

La líder del PJ subió al escenario junto a Ascúa y ambos saludaron a la multitud. Acto seguido, el candidato inició su discurso con duras críticas al 'lawfare' contra CFK y reclamó el fin de su persecución judicial, en referencia a la reciente noticia sobre la posible "revisión" del expediente de la causa Vialidad por parte de la Corte Suprema.

También apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien calificó como "la dictadura" al escuchar el cántico 'Milei basura, vos sos la dictadura'. En ese contexto, lanzó una frase provocadora: "Si tenés realmente huevos, competí con Cristina en las urnas, que te vamos a meter la motosierra por el culo (sic)."

A su turno, la expresidenta sostuvo que “salió el anuncio (de su candidatura) y se desataron los demonios, y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, hay que estar atentos. Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo", desafió.

"Me quieren presa o muerta"

Luego, dijo en varias oportunidades que la pueden “meter presa”, y hasta recordó los acontecimientos históricos que marcaron tragedias en el peronismo. “Me podrán meter presa. El mes de junio es un mes tremendo para el peronismo. El lunes vamos a organizar en el partido un homenaje a los fusilados en José León Suárez. Y el otro lunes se cumplen 70 años de los bombardeos…Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la Argentina", subrayó.

En un discurso que duró unos 35 minutos, la exvicepresidenta rechazó las críticas que recibió de algunos sectores por buscar una banca en la Legislatura provincial, algo que muchos pueden ver como una caída en la vida política de quien fue dos veces presidenta. “Para los más jóvenes, que seguramente no lo saben, en el ‘62 Perón, desde el exilio, fue candidato a vicegobernador de Framini en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto no le habilitaron la candidatura. Esto no es una obra de teatro o una película, la historia del peronismo es otra cosa, cada uno tiene que estar en el lugar que más sirve y donde mejor puede ayudar a una organización ´política que devuelva al pueblo un poco de felicidad", dijo.

Cristina también tuvo tiempo para volver a cuestionar al Gobierno de Javier Milei y a su plan económico, al que calificó como “una remake bastante ineficiente de lo que fue la tablita de Martínez de Hoz, la convertibilidad de Cavallo”. “Pero es como el yogurt, tiene fecha de vencimiento. Aunque a diferencia del yogurt no se sepa la fecha de vencimiento, la tiene”, sostuvo.