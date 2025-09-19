Cronograma de pagos de septiembre confirmado para estatales de Chaco

El Gobierno chaqueño confirmó el calendario de pago de sueldos a empleados públicos. Según informó el Ejecutivo, el miércoles 1 de octubre se depositarán los haberes del sector pasivo, que estarán disponibles desde las 21 horas en la red de cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco. Al día siguiente, podrán cobrarse también por ventanilla.

En tanto, el jueves 2 de octubre será el turno de los trabajadores activos de la administración pública provincial, cuyos haberes estarán acreditados en la misma franja horaria a través de cajeros automáticos.

Desde la gestión provincial remarcaron que el cumplimiento en tiempo y forma del cronograma responde a una política de orden administrativo y previsibilidad financiera, “reafirmando el compromiso con quienes sostienen el funcionamiento del Estado chaqueño”.