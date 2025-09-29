Desde esta semana se pagan los sueldos de septiembre a trabajadores estatales del Chaco

El Gobierno del Chaco anunció que esta semana se pondrá en marcha el cronograma de pago de haberes correspondiente a septiembre de 2025 para todos los trabajadores estatales provinciales. Como es habitual, el esquema priorizará primero a los jubilados y pensionados, y luego a los empleados en actividad.

Fechas de cobro para pasivos y activos

De acuerdo con el calendario oficial, el miércoles 1 de octubre se realizará el depósito para el sector pasivo. Los montos estarán disponibles desde las 21 horas a través de la red de cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco (NBCH). Quienes opten por retirar el dinero por ventanilla podrán hacerlo a partir del día siguiente en las sucursales correspondientes.

Por su parte, el jueves 2 de octubre será el turno del sector activo. En este caso, los salarios también estarán habilitados a partir de las 21 horas en cajeros automáticos y desde el viernes 3 podrán retirarse personalmente en las entidades bancarias.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el cumplimiento del cronograma salarial es resultado de una política de administración responsable. “Con orden en las cuentas públicas y un manejo eficiente de los recursos, la Provincia continúa garantizando el pago puntual de los salarios, reconociendo el trabajo diario de quienes contribuyen al desarrollo del Chaco”, señalaron autoridades del gobierno.