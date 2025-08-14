Detuvieron a dos “viudas negras” acusadas de extorsionar a un hombre con un video íntimo

La Policía del Chaco y la Fiscalía Penal N° 3 avanzan en la investigación de un caso de extorsión sexual que, de acuerdo a la denuncia, habría comenzado con una propuesta íntima y derivado en el pago de más de $1,5 millones por parte de la víctima para evitar la difusión de un video.

Fuentes policiales indicaron que el hecho se originó a principios de mes, cuando un hombre recibió mensajes por WhatsApp de una conocida, identificada como P.C.R. (44), quien le propuso mantener relaciones sexuales con ella y su pareja, otra mujer de 30 años. La cita se concretó en un albergue transitorio de avenida Soberanía Nacional, donde ingresaron los tres a una habitación y concretaron el encuentro.

Días después, el denunciante comenzó a recibir mensajes de la mujer conocida, quien, según la acusación, le exigió $400.000 bajo amenaza de mostrar un video íntimo y contárselo a su esposa. Por temor, entregó $300.000 en efectivo. Luego, la otra mujer también lo habría contactado para reclamar otra suma, que se concretó en $200.000.

La denuncia sostiene que las exigencias continuaron en diferentes montos hasta alcanzar aproximadamente $1.500.000. La víctima afirmó que, cada vez que entregaba el dinero, las mujeres le aseguraban que borrarían el material, pero las amenazas persistían. Incluso, habría detectado en redes sociales publicaciones insinuando que divulgarían información comprometedora contra él.

Con estos elementos, el hombre decidió formalizar la denuncia. El fiscal Víctor Recio ordenó allanamientos en los domicilios de las sospechosas, ubicados en Barranqueras, donde se secuestraron dos teléfonos celulares y se procedió a la detención de ambas mujeres.

Las acusadas fueron notificadas de la causa por supuesto delito de extorsión y quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras se analizan los dispositivos incautados en busca de pruebas que respalden la acusación.