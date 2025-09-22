Detuvieron a un hombre acusado de golpear y amenazar con un arma a su novia tras exigirle su celular

Un nuevo hecho de violencia de género en Chaco derivó en la detención de L.J.F.C., de 31 años, en la ciudad de Barranqueras. La medida se concretó tras la denuncia presentada por su pareja, de 22 años, quien lo acusó de haberla golpeado y amenazado con un arma de fuego en la madrugada del 21 de septiembre, tras exigirle que desbloqueara y le entregara tu telefono celular.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el acusado la habría tomado del brazo, empujado sobre una cama y apuntado con un arma de fuego, hasta que la hermana del agresor intervino y permitió que la joven escapara. Posteriormente, un médico policial constató lesiones leves en la denunciante.

Ante la gravedad del relato, la Fiscalía de Género N°11, a cargo de María Noel Benítez, ordenó la inmediata aprehensión del sospechoso y el inicio de las actuaciones judiciales. El procedimiento fue ejecutado por efectivos de la Comisaría Segunda de Barranqueras.

El acusado se entregó con su abogado

En la mañana del lunes 22 de septiembre, el hombre se presentó de manera voluntaria en la unidad policial junto a su abogado defensor, poniéndose a disposición de la Justicia. La fiscal interviniente dispuso continuar con las diligencias correspondientes y mantener el caso en etapa de investigación.

Este episodio se suma a otros casos recientes de violencia contra las mujeres en la provincia del Chaco. Desde la Policía, al referirse al caso, remarcaron la necesidad de realizar denuncias tempranas y utilizar mecanismos de protección como el botón antipánico o la intervención de la Línea 137.