El Banco de Corrientes celebra su aniversario con un descuento de 40% y 3 cuotas sin interés en supermercados

En el marco de su 75° aniversario, el Banco de Corrientes anunció una importante promoción para sus clientes. Con el objetivo de impulsar el consumo y dinamizar la economía local, la entidad financiera lanzará este viernes 22 de agosto un descuento del 40% en compras de supermercados y comercios adheridos, con la posibilidad de abonar en hasta 3 cuotas sin interés.

El beneficio es válido para quienes realicen sus compras con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco de Corrientes, así como con la tarjeta Visa Débito y a través de la billetera digital MÁSBanCo MODO. La promoción incluye un tope de reintegro de $30.000.

Detalles de la promoción y comercios adheridos

La promoción del 40% de descuento alcanza a las tarjetas Visa —tanto de débito como las de crédito Joven, Bonita y Aurus en todas sus categorías (Internacional, Gold y Signature)—, así como las tarjetas Visa Corporate y Business. En el caso de Mastercard, el beneficio se aplica a las tarjetas de crédito emitidas por la entidad en sus versiones Internacional, Gold y Black.

Los comercios que participan en esta promoción pertenecen a los rubros de supermercados, almacenes, carnicerías y drugstores. Para conocer los comercios adheridos, así como las bases y condiciones completas de la promoción, los clientes pueden consultar el sitio web www.promosdelbanco.com.