El Banco de Corrientes lanza una promoción exclusiva para el show de Abel Pintos en la Capital

El Banco de Corrientes continúa consolidando su apoyo a la cultura y el entretenimiento en la provincia. En esta oportunidad, la entidad financiera se suma como sponsor del show que ofrecerá el reconocido artista Abel Pintos, uno de los cantantes más populares de la escena musical argentina, que se presentará en el Club San Martín de la capital correntina.

Para celebrar el evento, el BanCo ha lanzado una promoción exclusiva para sus clientes. Aquellos que deseen adquirir sus entradas podrán hacerlo con sus tarjetas de crédito VISA en hasta 3 cuotas sin interés.

Los tickets para el show de Abel Pintos se encuentran a la venta a través de la plataforma www.tickethoy.com.

Para más información, consultar bases y condiciones en https://promosdelbanco.com/

Una trayectoria de éxito en la música argentina

Con más de 29 años de carrera, Abel Pintos se ha consolidado como un ícono de la música popular en Argentina. Durante su extensa trayectoria, ha editado 14 álbumes y ha cosechado numerosos éxitos, logrando una conexión única con el público.

Sus canciones, como “Creo en Ti”, “Me dediqué a perderte” y “De Repente”, entre muchas otras, serán parte del repertorio que el artista presentará en un concierto que promete ser una noche inolvidable para los correntinos, que ya han demostrado su entusiasmo por la llegada del artista a la provincia.