El Banco de Corrientes normalizó los servicios de MÁSBanCo y Banca Web tras un desperfecto técnico

El Banco de Corrientes (BanCo) comunicó que logró solucionar el desperfecto técnico que afectó temporalmente el funcionamiento de su aplicación MÁSBanCo y de la Banca Web. La entidad explicó que la falla se produjo entre el martes y miércoles en el marco de tareas de mantenimiento y mejora de su infraestructura.

El banco informó que la situación fue solucionada en su totalidad durante la tarde del miércoles y que, por lo tanto, ambos servicios digitales se encuentran actualmente operando con normalidad y a disposición de todos los usuarios.

La entidad provincial pidió disculpas por las molestias ocasionadas y agradeció la comprensión de sus clientes, reafirmando su compromiso con la modernización de su infraestructura tecnológica para ofrecer una experiencia "ágil, confiable y segura" en cada operación.