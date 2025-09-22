El Gobierno cruzó a Capitanich: “Hace 22 años promete el segundo puente y nunca cumplió”

El anuncio de Jorge Capitanich volvió a encender la polémica en la campaña. El exmandatario provincial afirmó que, en caso de llegar al Senado, trabajará para concretar la anhelada megaobra que unirá Chaco y Corrientes. Sin embargo, desde el oficialismo provincial no tardaron en responder con críticas.

El secretario Coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, recordó que Capitanich ya ocupó cargos de gobernador, intendente, senador y hasta jefe de Gabinete de la Nación sin que el proyecto haya tenido avances reales. “Capitanich no concretó el segundo puente en 16 años ni de gobernador ni de intendente, ni tampoco cuando fue senador. No lo hizo antes, cuando la realidad del país era otra, mucho menos lo va a hacer ahora pidiendo el voto para ser senador. Ya lo fue y seguimos sin puente”, señaló.

Incluso, apuntó contra promesas recientes: “En 2021, junto a Marta Soneira, anunciaron en el Congreso Urbanístico del NEA que en 2022 se iniciaría la construcción. Fue otra falacia. Hace 22 años que dice lo mismo, pero nunca pasó del anuncio”.

Un proyecto que depende de Nación

Gutiérrez contrastó esa falta de avances con la gestión actual de Leandro Zdero. “Hoy el gobernador está haciendo lo que hay que hacer: ordenar las cuentas, sanear las instituciones, gestionar con transparencia y defender a los chaqueños con hechos, no con discursos vacíos”, sostuvo.

El funcionario remarcó que la obra del segundo puente excede la capacidad financiera de Chaco y Corrientes, por lo que depende de la Nación y de financiamiento internacional. “Se trata de un proyecto nacional que está en trámite con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros ya hicimos nuestra parte y concluimos incluso con los informes de impacto ambiental”, explicó.

“Los chaqueños necesitan soluciones, no más promesas”

Finalmente, el secretario de Gabinete subrayó que el compromiso de la actual gestión es trabajar para generar las condiciones que permitan que el segundo puente sea realidad. “No se trata de promesas, sino de planificación seria y gestión honesta. Los chaqueños y correntinos necesitan soluciones, no más campañas basadas en mentiras”, concluyó.