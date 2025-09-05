El Gobierno de Zdero negó “compras preferenciales” con Suizo Argentina y exhibió cifras de licitaciones

El Ministerio de Salud del Chaco rechazó este viernes las versiones que lo vinculan con supuestas compras direccionadas a la droguería Suizo Argentina, en medio de la tensión nacional por la causa de presuntas coimas en organismos del Estado.

Según explicó el titular de la cartera sanitaria, Sergio Rodríguez, entre 2024 y 2025 Suizo Argentina participó en solo cuatro licitaciones públicas provinciales “con un promedio de 20 oferentes por proceso” y obtuvo el 13% de los renglones adjudicados, mientras que el 87% restante quedó en manos de otras firmas. “Salud realiza cerca de cuatro licitaciones abiertas por mes, por lo que la participación de esa empresa es ínfima dentro del volumen total de compras”, señaló el funcionario, que remarcó que todas las adquisiciones se realizan bajo procesos competitivos y transparentes.

En la misma línea, la diputada provincial Laura Bisonni también desmintió que existan proveedores “favoritos” y aportó números similares: “No vamos a tolerar que se instalen dudas malintencionadas sobre la gestión. Los pliegos son públicos, compiten múltiples oferentes y las adjudicaciones se hacen por precio y calidad, con igualdad de condiciones”.

El trasfondo de la polémica

Las aclaraciones del Ejecutivo provincial y de legisladores oficialistas llegan después de publicaciones que vincularon a Suizo Argentina con un supuesto esquema de beneficios comerciales en distintos organismos nacionales y que, en ese marco, insinuaron un salto de facturación en Chaco. De acuerdo con la información que el Gobierno salió a responder, entre abril y agosto de 2025 las compras a la droguería habrían aumentado respecto del mismo período de 2024.

Frente a ese planteo, el Ministerio de Salud negó trato preferencial y sostuvo que las cifras de participación y adjudicación no convalidan la hipótesis de direccionamiento. Además, subrayó que cualquier operación de compra “queda respaldada en expedientes” y puede ser auditada por los organismos de control.

Desde el Gobierno provincial anticipan que seguirán publicando las convocatorias y adjudicaciones en los canales oficiales y que pondrán a disposición de los organismos de control la documentación respaldatoria para despejar cualquier sospecha. “Con la salud no se juega. Nos manejamos con orden y transparencia”, cerró Rodríguez.