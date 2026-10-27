El Gobierno tomó posesión de seis hectáreas cedidas a una fundación de Emerenciano Sena

El gobierno de Chaco anunció este lunes que retomó la posesión de un terreno de aproximadamente seis hectáreas que se encontraba en manos de una fundación vinculada a Emerenciano Sena. El inmueble está ubicado sobre avenida San Martín al 3900, en Resistencia, y había sido cedido durante la gestión provincial anterior, según informó el Ejecutivo.

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, y la subsecretaria de Desarrollo Territorial, Alicia Ogara, coordinaron el procedimiento para tomar posesión del predio, que comprende unos 60.000 metros cuadrados distribuidos en seis manzanas.

También participaron el subjefe de la Policía del Chaco, Manuel Victoriano Silva, y el director ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control, Cristian Durand, junto a efectivos que acompañaron la intervención.

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La administración de Leandro Zdero encuadró la medida en su política de revisión de las cesiones de inmuebles provinciales y recuperación de bienes públicos. El comunicado no precisó qué destino tendrá el terreno ni detalló las condiciones de la cesión original.

El barrio que creció alrededor del movimiento de Sena

La relación de Sena con la construcción de viviendas y la administración de espacios comunitarios tiene como uno de sus principales antecedentes al barrio que durante años llevó su nombre, en el sur de Resistencia.

Su origen se remonta a diciembre de 2008, cuando el grupo encabezado por Sena se instaló en un terreno para desarrollar viviendas. Con el tiempo, la urbanización incorporó centenares de casas, una escuela pública de gestión social, un centro de salud y espacios culturales y recreativos.

Junto con su esposa, Marcela Acuña, Sena consolidó una organización con cooperativas, fundaciones y vínculos con el gobierno de Jorge Capitanich. En 2023, antes de sus detenciones por el caso Cecilia, ambos integraban la oferta electoral del Frente Chaqueño: él como candidato a diputado provincial y ella como postulante a intendenta de Resistencia.

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El nombre de la barriada cambió oficialmente en 2025. Mediante la ordenanza 15159, sancionada el 20 de mayo, el Concejo Municipal de Resistencia estableció la denominación barrio Papa Francisco para el sector conocido como barrio Emerenciano Sena. La disposición fue publicada en el Boletín Oficial provincial.

La condena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El 10 de febrero de 2026, la jueza Dolly Fernández impuso prisión perpetua a Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, cometido el 2 de junio de 2023 en Resistencia.

César, pareja de la víctima, fue condenado como autor del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género. Sus padres recibieron la misma pena como partícipes primarios. El jurado popular había declarado culpables a los tres en noviembre de 2025.