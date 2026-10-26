La crecida en Chaco mantiene a más de 2.000 personas fuera de sus viviendas

Las inundaciones en Chaco obligaron a 2.026 personas a abandonar sus casas, según el reporte oficial difundido este lunes 26 de octubre a las 7.27. El relevamiento comprende tanto a quienes fueron evacuados como a quienes se trasladaron por sus propios medios y abarca 543 hogares.

La situación más grave por cantidad de desplazados se registra en Puerto Vilelas, donde se contabilizaron 639 personas evacuadas y 507 autoevacuadas. En conjunto, son 1.146 vecinos que permanecen fuera de sus viviendas.

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En Antequeras, dentro de la jurisdicción de Colonia Benítez, el informe reportó 408 evacuados y 35 autoevacuados. A su vez, Barranqueras registró 253 personas evacuadas e Isla del Cerrito, otras 142.

La ocupación de los centros de alojamiento

Los centros de contención provinciales alojan a 156 personas de 49 familias. El establecimiento con mayor ocupación es Kagiva, en Puerto Vilelas, con 105 personas, seguido por San Pedro Pescador, con 32, y Antequeras, con 13. Estos dos últimos espacios están ubicados en Colonia Benítez. En La Usina, en Resistencia, permanecen otras seis personas.

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El reporte aclaró que los datos de estos establecimientos no tuvieron nuevas cargas durante la actualización del lunes.

El nivel de los ríos y las localidades bajo alerta

Las mediciones de la Administración Provincial del Agua (APA) consignadas en el parte ubicaron al río Paraná en 7,21 metros en Barranqueras y al río Paraguay en 7,97 metros en Isla del Cerrito.

Puerto Vilelas, Barranqueras e Isla del Cerrito permanecen bajo alerta roja, mientras que Colonia Benítez, Resistencia y Basail figuran con alerta naranja. El informe también mantiene en amarillo a General Vedia, La Leonesa, Las Palmas, Puerto Bermejo y Margarita Belén.