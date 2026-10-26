Chaco: tres niños de 4 y 5 años murieron ahogados en un reservorio de agua

Tres niños de 4 y 5 años fueron encontrados muertos el domingo por la noche en un reservorio de agua de Corzuela, Chaco, después de varias horas de búsqueda. Policías y bomberos voluntarios localizaron los cuerpos en el barrio Obrero, en las inmediaciones de Lavalle y avenida Urquiza.

Según el parte policial, el padre de dos de los pequeños había dejado a sus hijos y a su sobrino al cuidado de su suegra mientras viajaba a Las Breñas por un familiar enfermo. Cuando regresó, alrededor de las 19.30, la mujer le informó que los niños habían salido de la vivienda. Tras buscarlos por los alrededores, dio intervención a la Policía.

Presupuesto y tarifas de luz: Camau Espínola exigió obras para Corrientes y la aplicación de la zona cálida

La fiscal María Gabriela Rafart Antón confirmó en diálogo con Radio Libertad que los exámenes forenses determinaron que los tres murieron por asfixia por inmersión y que sus cuerpos no presentaban lesiones.

Qué se investiga sobre la llegada de los niños al agua

El intendente Rafael Carrara explicó al mismo medio que, según la reconstrucción que expuso, uno de los pequeños habría ingresado a un pozo dentro del reservorio y los otros dos habrían intentado rescatarlo. Esa versión todavía debe ser esclarecida por la investigación judicial. El funcionario también indicó que las cámaras municipales los registraron cerca del lugar alrededor de las 18.

Alerta en el Litoral: la superficie anegada en el río Paraná creció más de un 20 % en un solo mes

Por su parte, la fiscal señaló que el predio estaba vallado e iluminado, aunque los testimonios recogidos indicaban que niños de la zona solían ingresar para jugar y pescar. El reservorio recibe excedentes de lluvia y se encuentra a unas cuatro o cinco cuadras de la casa de la abuela.

La Fiscalía analiza grabaciones y declaraciones para establecer cómo llegaron hasta allí. Rafart Antón aclaró que, al momento de la entrevista, todavía no había declarado la abuela y no había elementos para determinar responsabilidades. Los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.