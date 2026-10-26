El Frente Renovador repudió los dichos de Milei contra periodistas: “La hoguera es un símbolo de la intolerancia”

El Frente Renovador repudió las declaraciones del presidente Javier Milei contra periodistas y trabajadores de prensa, luego de que el mandatario afirmara que algunas personas “se tienen que quemar en la hoguera”.

El espacio consideró que las expresiones tienen una “gravedad institucional inadmisible” y advirtió sobre sus consecuencias para la libertad de expresión y la convivencia democrática.

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"La hoguera no es una metáfora inocente"

“La hoguera no es una metáfora inocente. Es uno de los símbolos más brutales de la persecución religiosa, política e ideológica”, sostuvo la fuerza política en un comunicado firmado por su presidente, Diego Giuliano, difundido por NA.

Además, remarcó que las palabras del jefe de Estado implican una responsabilidad institucional que no puede desconocerse y que no deben interpretarse solamente como un exceso verbal.

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Solidaridad con los periodistas

En el documento, el Frente Renovador manifestó su solidaridad con Natalia Volosin, Hugo Alconada Mon, Paulino Rodrigues, Carlos Pagni y Luis Novaresio, quienes, según señaló, fueron mencionados públicamente por el Presidente. También expresó su respaldo a los trabajadores de prensa que reciben ataques y descalificaciones por ejercer su profesión.

Por último, el espacio recordó que la libertad de expresión y la libertad de prensa son derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y pilares de la democracia.

“La Argentina recuperó la democracia para dejar atrás la persecución, la violencia política y la intolerancia”, señaló, y concluyó: “La hoguera pertenece a la historia de la intolerancia. La libertad de expresión pertenece al presente y al futuro de nuestra democracia”.

Fuente: NA.