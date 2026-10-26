Presupuesto y tarifas de luz: Camau Espínola exigió obras para Corrientes y la aplicación de la zona cálida

En la recta final del período ordinario de sesiones en el Congreso de la Nación, el senador nacional por la provincia, Carlos Mauricio "Camau" Espínola, reclamó al Gobierno nacional la inclusión de obras de infraestructura clave para la región en el Presupuesto, así como la urgente implementación del régimen de tarifas de luz diferenciadas por "zonas cálidas" para el Norte Grande.

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El legislador nacional, quien es considerado aliado por el sector libertario, instó a la administración federal a ratificar los compromisos asumidos para el próximo 1 de noviembre, fecha pautada para la puesta en marcha de los beneficios energéticos estivales.

"Es algo que fundamentalmente para Corrientes y para la región del norte venimos reclamando. A partir de los acuerdos que se tuvieron, el Gobierno se comprometió", recordó Espínola, en alusión al pacto alcanzado tras el acompañamiento a la Ley de Zonas Frías para otorgar un esquema tarifario equivalente a las provincias del NEA y NOA durante los meses de altas temperaturas.

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A su vez, el parlamentario insistió en que el debate presupuestario debe contemplar las necesidades de financiamiento del territorio correntino para consolidar la infraestructura vial y edilicia. "Es importante que nosotros en el presupuesto podamos discutir las obras que son necesarias para Corrientes", remarcó.

Gobernabilidad, regalías de Yacyretá y la emergencia hídrica

Durante su análisis, el legislador argumentó que la provincia mantuvo una conducta de apoyo institucional hacia las iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que espera una reciprocidad concreta en el reparto de partidas y recursos coparticipables.

En ese sentido, respaldó las gestiones que lleva adelante el Gobierno provincial respecto al cobro de las acreencias por las regalías hidroeléctricas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

"Somos una provincia que venimos dándole gobernabilidad, acompañando al Gobierno en lo que nos parece lógico y razonable, pero necesitamos un acompañamiento fuerte", aseveró el senador nacional.

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Por último, Espínola encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad hídrica que atraviesa la región Litoral debido al avance del fenómeno El Niño. Frente al constante aumento de los caudales en el río Paraná y el río Uruguay, remarcó la premura de contar con auxilio económico y logístico federal para mitigar el impacto de las inundaciones en las localidades ribereñas y en los sectores productivos del interior.