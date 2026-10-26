Federal A: suspendieron el partido entre Boca Unidos y Gimnasia de Chivilcoy por una bomba de estruendo

Un grave episodio de violencia ensombreció la jornada deportiva en la ciudad de Corrientes. El encuentro de ida correspondiente a los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A entre Boca Unidos y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy fue suspendido a los 40 minutos del primer tiempo, luego de que explotara una bomba de estruendo lanzada desde la tribuna local contra la delegación visitante.

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El hecho ocurrió en el estadio Leoncio Benítez, ubicado en el barrio 17 de Agosto de la Capital provincial. Transcurrían 40 minutos de la primera etapa y el marcador se mantenía 0 a 0 cuando, tras una maniobra ofensiva del elenco aurirrojo, un artefacto pirotécnico cayó en las inmediaciones del área. Se registraron tres detonaciones consecutivas en medio de un grupo integrado por cuatro futbolistas de la escuadra bonaerense.

Los jugadores Nicolás Dormisch, Mario Dauría, Fausto Fiol y Lucas Samaniego cayeron inmediatamente sobre el césped con signos de aturdimiento e hipoacusia. En el sector también se hallaba el volante de Boca Unidos, Agustín Alfano, quien no sufrió secuelas.

Tras ser atendidos por los médicos de ambos planteles, Dormisch y Dauría debieron ser derivados en ambulancia hacia un centro de salud de la ciudad de Corrientes para una revisión de mayor complejidad.

Ante la gravedad del cuadro y tras esperar 15 minutos en el campo de juego, el árbitro principal Fernando Rekers convocó a los capitanes de ambos planteles y notificó la suspensión formal del espectáculo deportivo.

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El estado de la delegación y la definición del Consejo Federal

Posteriormente, las autoridades de Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy llevaron tranquilidad a sus simpatizantes mediante sus canales oficiales de comunicación. "Todos los integrantes de la delegación se encuentran bien", comunicó la entidad a través de su cuenta de Instagram tras las evaluaciones médicas iniciales.

El desarrollo de la serie de octavos de final quedó en manos del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA. En los próximos días, el órgano punitivo deberá fallar si se disputan los minutos restantes a puertas cerradas o si sanciona a la institución correntina dando por finalizado el partido con la pérdida del punto para el dueño de casa, junto con eventuales clausuras para el predio del barrio 17 de Agosto.