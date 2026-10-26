Javier Milei disertará en Corrientes: los precios para ver al presidente y detalles del acto

La fundación Club de la Libertad brindó precisiones sobre la llegada del presidente de la Nación, Javier Milei, a la ciudad de Corrientes, prevista para el próximo jueves 26 de noviembre de 2026. El jefe de Estado estará a cargo de la conferencia de cierre del XIII Congreso de Economía Regional, evento que se desarrollará en el salón de convenciones del Espacio Andes, ubicado en la avenida Maipú 3840.

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Desde la comisión organizadora señalaron que, si bien el recinto cuenta con una amplia capacidad, los cupos para participar de la cumbre liberal son estrictamente limitados ante la elevada demanda de acreditaciones registradas en la región. Asimismo, remarcaron que el simposio académico no contará con transmisión en línea, por lo que la actividad será únicamente de modalidad presencial.

El cronograma oficial establece que la ceremonia de apertura del congreso comenzará a las 8:30 y reunirá casi 30 ponencias de especialistas a lo largo de todo el día. En tanto, la disertación del Presidente de la Nación está programada para las 18:30 como cierre del evento.

En función del despliegue de seguridad a cargo de la Casa Militar y de las fuerzas federales como la Policía Federal Argentina, las autoridades instaron al público a concurrir con suficiente anticipación para agilizar las acreditaciones y los controles de acceso.

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Inscripciones, costos y medias becas para estudiantes

Para el público general, el valor del pase para la jornada completa fue fijado en 80.000 pesos. A su vez, desde el Club de la Libertad confirmaron que los alumnos de nivel secundario, terciario y universitario de la provincia podrán solicitar una media beca, abonando un costo preferencial de 40.000 pesos para acceder al predio.

Para solicitar este beneficio estudiantil, los postulantes deberán remitir una constancia o sus datos personales por correo electrónico a la casilla oficial [email protected]. En el caso de requerir la emisión del certificado digital de asistencia, se deberá abonar un adicional optativo de 5.000 pesos.

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Las inscripciones para asistir a la disertación presidencial y a las conferencias magistrales se gestionan de forma digital a través del sitio habilitado o mediante las redes institucionales de la entidad organizadora.