Asesinó a golpes a una niña de 13 años que había salido al kiosco: lo condenaron a perpetua

Benjamín Castillo fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Sol Gómez Montiel, la niña de 13 años cuyo cuerpo apareció en la vivienda del hombre durante una búsqueda en Fontana. La sentencia se dictó en el expediente N.º 8539/25 mediante un juicio abreviado, con la calificación de homicidio agravado por ensañamiento y femicidio.

Antes de la resolución, la investigación había quedado en manos de Ana Graciela González de Pacce, titular del Equipo Fiscal N.º 2. En agosto de 2026, la fiscal consideró terminada la etapa preparatoria y presentó el pedido para llevar al acusado a juicio.

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La acusación reunió estudios genéticos, peritajes de teléfonos, informes médicos y los resultados de la autopsia. A esos elementos se agregaron los objetos secuestrados durante los procedimientos y las declaraciones de familiares y vecinos que aportaron información para reconstruir lo ocurrido.

La búsqueda que terminó en la casa de su vecino

El 21 de marzo de 2025, Sol regresó de la escuela y después salió a realizar compras en un comercio cercano. La demora en volver preocupó a su familia, que comenzó a recorrer el barrio y recurrió a la Policía para encontrarla.

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Castillo, que vivía cerca de la niña, habría dado inicialmente una explicación sobre su paradero que los investigadores terminaron descartando. Más tarde, el aporte de una vecina condujo a los efectivos hasta la casa del ahora condenado. Allí encontraron a Sol sin vida, con el cuerpo oculto en el fondo del terreno, y detuvieron al hombre.

Durante la inspección de la vivienda también secuestraron un amortiguador delantero de motocicleta que presentaba manchas. La pieza quedó incorporada a las pericias junto con los demás elementos recogidos en la escena.