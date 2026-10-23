Chaco: la Fundación 4 Patitas tendrá un predio para alojar animales rescatados

La Fundación 4 Patitas dispondrá de un terreno en avenida Chaco y Canal 16, en Resistencia, para sus tareas de rescate, alojamiento y asistencia animal. La asignación se concretó mediante un convenio con el Gobierno chaqueño y contempla que la organización avance progresivamente en la construcción de la infraestructura necesaria.

El predio mide 20 por 50 metros y, según informó la Provincia, forma parte de los inmuebles recuperados por el Estado para destinarlos a actividades sociales. La subsecretaria de Desarrollo Territorial, Alicia Ogara, explicó que su identificación surgió de un relevamiento iniciado para encontrar un espacio adecuado para la fundación.

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El secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, señaló que la organización atiende animales víctimas de maltrato y también acompaña a familias que necesitan ayuda para cuidar a sus mascotas.

El rescate de animales durante la emergencia hídrica

La entrega del terreno se produce mientras la fundación trabaja junto al programa provincial Dejando Huellas en zonas afectadas por la crecida de los ríos. Las tareas incluyen rescates y asistencia en Antequeras y Puerto Vilelas, donde algunas familias enfrentan dificultades para trasladar a sus animales.

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La presidenta de 4 Patitas, María Emilia Parra, destacó la necesidad de contar con un lugar para recibirlos. “En estos momentos, más que nosotros, lo necesitan los perritos que estamos sacando de la crecida del río”, expresó.

Parra explicó que la organización busca evitar que las mascotas queden abandonadas durante las evacuaciones. Además del rescate y el cuidado inicial, los animales reciben una evaluación para acompañar su recuperación y, cuando corresponde, avanzar en la búsqueda de una familia adoptante.