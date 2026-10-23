El agua avanza en Antequeras: restringen el acceso y unas 40 familias están afectadas

Unas 40 familias se encontraban afectadas por la inundación en Antequeras, según el relevamiento informado durante la mañana de este viernes por el comisario principal Luciano Díaz, responsable del operativo policial. La cifra es provisoria: el avance del Paraná sobre las viviendas puede obligar a más habitantes a dejar sus hogares.

Frente a esa situación, el ingreso de vehículos está restringido a quienes se trasladan para prestar asistencia. Los efectivos realizan un primer control al comienzo de la ruta provincial 63, con la prioridad de facilitar el paso de los equipos de emergencia y de las personas que acercan ayuda.

“Desalentamos a aquella persona que quiera venir simplemente a mirar o a curiosear”, expresó Díaz al explicar el objetivo de los controles.

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El tránsito rápido también afecta a las familias

Las autoridades pidieron especial cuidado al atravesar los sectores inundados. Hay niños y adultos a la vera de la ruta, junto a las pertenencias que lograron resguardar, y animales que abandonan los terrenos bajos en busca de superficies secas.

Díaz recomendó avanzar a una velocidad de entre 10 y 20 kilómetros por hora. Explicó que los vehículos que pasan rápido producen oleaje y pueden volver a mojar los objetos que las familias intentan proteger. También señaló que, al momento de su informe, algunos tramos podían atravesarse durante el día con vehículos altos, siempre con extrema precaución.

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Dónde se organiza la entrega de ayuda

Después del puesto inicial, quienes ingresan para colaborar pueden llegar hasta un segundo control ubicado en Puerto Antequeras. Allí funciona un centro de asistencia donde participan personal de Salud, representantes municipales y otros organismos.

En ese lugar se reciben donaciones y se coordinan las intervenciones con habitantes de la zona, cuyo conocimiento del territorio permite localizar a las familias y precisar qué necesitan.

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El operativo incluye patrullajes y puestos fijos durante las 24 horas para brindar seguridad. Las tareas se articulan con el Comité de Emergencia, que concentra la información sobre la evolución de la crecida y organiza los recursos necesarios para asistir a los afectados.