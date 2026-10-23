Chaco: detuvieron a un policía y hallaron droga en su casa en una causa por narcotráfico

Un policía de Chaco quedó detenido en una investigación federal sobre una presunta organización dedicada a la venta de drogas en Villa Ángela. El fiscal Carlos Amad confirmó que encontraron estupefacientes en la vivienda del uniformado y que reunieron indicios sobre sus vínculos con otros sospechosos del denominado clan “Cucumelo Sánchez”.

La posible participación del agente fue detectada durante las tareas de vigilancia sobre el grupo. Ese hallazgo llevó a profundizar los seguimientos antes de los siete allanamientos realizados este jueves. Aunque Amad sostuvo que existen elementos que lo relacionan con las maniobras investigadas, todavía no precisó qué papel habría desempeñado.

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En el conjunto de los procedimientos se secuestraron cerca de 15 kilos de marihuana y más de 720 gramos de cocaína, además de dinero, celulares y balanzas de precisión. En el domicilio donde fue detenido el policía, ubicado en el barrio Túpac Amaru, también encontraron una pistola calibre 9 milímetros, cargadores, municiones y un uniforme.

Suspendieron al policía y buscan a otro sospechoso

En paralelo a la causa penal, el Órgano de Control Institucional abrió un sumario y dispuso la suspensión de funciones con retención de haberes del efectivo. Su director, Ricardo Urturi, informó que una comisión viajó a Villa Ángela para reunir documentación y realizar las notificaciones. Por el momento, es el único integrante de la fuerza identificado como presuntamente involucrado.

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Los allanamientos dejaron cinco detenidos inicialmente. Durante la noche fue capturado Cristian Javier Sánchez, de 36 años, quien, según el informe policial, intentó escapar al advertir la presencia de los agentes. Otro sospechoso de apellido Sánchez continúa prófugo, con pedido de captura nacional e internacional.

La causa tiene intervención de la jueza federal Zunilda Niremperger. La Fiscalía prepara la formalización de la investigación, instancia en la que expondrá los hechos atribuidos a cada sospechoso. Consultado sobre la posibilidad de que haya más policías involucrados, Amad respondió: “Yo no descarto nada hasta que no cierro la investigación”.