Caso Nancy Godoy: imputaron por femicidio a tres detenidos y la querella apunta a una planificación previa

La investigación judicial por la desaparición y el crimen de la docente rural Nancy Estela Godoy registró avances sustanciales este viernes en los tribunales de la ciudad de Esquina. Tras la concreción de las audiencias de formalización, la Justicia de Corrientes atribuyó responsabilidades penales a los sospechosos detenidos, mientras la querella familiar busca profundizar la hipótesis de una logística encargada o planificada con anterioridad.

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De acuerdo a la acusación articulada por los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, al frente de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), Ireneo Zarza, Nahuel Rojas y un hombre de apellido Sandoval fueron imputados formalmente como coautores del delito de femicidio.

En tanto, la vecina del paraje, Rosa Leguizamón, fue acusada bajo la figura de coautora de homicidio simple, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón afronta cargos por falso testimonio.

Durante la jornada de este viernes se desarrollará la audiencia de medidas de coerción en la que el Ministerio Público Fiscal exigirá la prisión preventiva sin límite de tiempo para la totalidad de los acusados.

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La medida busca asegurar la permanencia de los imputados en prisión mientras prosiguen los rastrillajes aéreos y terrestres desplegados por la Policía de Corrientes y la Gendarmería Nacional Argentina.

Peritajes telefónicos, nuevas citaciones y el rol de la querella

Uno de los pilares de la causa se concentra en el análisis técnico sobre más de 30 dispositivos móviles secuestrados en diversos allanamientos en Esquina y Sauce. Al respecto, el abogado querellante Gustavo Briend ratificó que existen elementos llamativos sobre los intercambios previos al hecho.

"Hay evidencia bastante interesante respecto a la planificación en los dispositivos, sobre todo en los teléfonos de los principales acusados", dijo el letrado a radio Dos.

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Si bien la representación legal de la familia respaldó la recolección de pruebas desarrollada por la fiscalía y la labor del Cuerpo Médico Forense, Briend formuló una reserva para explorar hipótesis alternativas. La querella busca reconstruir el trayecto exacto que hizo Nanci Godoy desde su arribo a la estancia "El Curupí" hasta la Escuela Rural N.º 626.

En ese sentido, la parte querellante solicitará ampliar la declaración testimonial del director titular de la institución educativa, Norberto Gamarra, para esclarecer el vínculo profesional con la víctima y determinar el paradero de un libro de actas escolar que se halla desaparecido.

Asimismo, se formalizó el pedido de citación a la propietaria de la estancia ganadera para sumar su testimonio al legajo del Ministerio Público Fiscal.