El Niño en Corrientes: buques de la Armada Argentina llegan al puerto de la Capital para asistir en la emergencia hídrica

En el marco de los operativos de contingencia desplegados frente a las severas inundaciones provocadas por el fenómeno El Niño, unidades marítimas y logísticas de la Armada Argentina arribarán este viernes por la noche al puerto de la ciudad de Corrientes. La llegada de la flota militar fue confirmada por el director de Transporte Fluvial y Puertos de la provincia, Adolfo Escobar Damus.

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"Se estima que estén llegando por la tarde noche, aunque no hay un horario exacto", señaló el funcionario provincial a Perfil.

El despliegue operativo incluye al buque multipropósito ARA "Ciudad de Zárate" (MPCZ) y a la lancha patrullera ARA "Punta Mogotes", ambas unidades dependientes de la División Patrullado Fluvial. Los medios navales quedarán amarrados en la Capital provincial para fortalecer la capacidad de respuesta y distribución de ayuda humanitaria a sectores de ribera que puedan quedar aislados por la crecida de los cauces.

En el buque multipropósito embarcaron efectivos del Batallón de Infantería de Marina N° 3 "Almirante Eleazar Videla", provistos de botes neumáticos Zodiac y una cocina de campaña. Adicionalmente, el Área Naval Fluvial concentró Vehículos Anfibios Logísticos pertenecientes al Batallón de Vehículos Anfibios Nº 1 con base en Puerto Belgrano, junto a contenedores sanitarios móviles enviados desde la Base Naval Zárate.

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Durante su estadía en la provincia, los profesionales de la salud de la fuerza concretarán atención médica primaria y campañas de profilaxis en favor de las familias afectadas, en un trabajo conjunto con las áreas operativas del Gobierno provincial y la municipalidad.

Coordinación federal y acciones de prevención

Para asegurar la articulación con los estados provinciales, el comandante del Área Naval Fluvial, contraalmirante Damián Gabriel Orgiazzi, encabezó las mesas de trabajo de la Reunión de Coordinación Federal ENOS (El Niño/Oscilación Sur), impulsadas por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación en las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones.

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Estas jornadas permitieron unificar el sistema de alerta temprana, evaluar los protocolos de evacuación y optimizar la planificación logística interinstitucional frente al avance incesante de las aguas sobre la cuenca del río Paraná y el río Uruguay.