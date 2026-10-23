Sueldos de octubre en Corrientes: confirman el cronograma de pago para estatales

El Gobierno de Corrientes confirmó el cronograma oficial de pago de los sueldos correspondientes al mes de octubre para la totalidad de los agentes activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.

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El esquema de liquidación comenzará este lunes 26 y se extenderá de manera gradual hasta el viernes 30 de octubre, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Desde la cartera económica informaron que el primer tramo —correspondiente a los documentos finalizados en 0 y 1— estará habilitado para su retiro a partir del sábado 24 a través de la red de cajeros automáticos del Banco de Corrientes y los canales de banca electrónica.

Cronograma detallado según finalización de DNI

Lunes 26: DNI terminados en 0 y 1 (disponible en cajeros desde el sábado 24).

Martes 27: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 28: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 29: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes 30: DNI terminados en 8 y 9.

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De esta manera, la provincia completa el esquema mensual de liquidación salarial garantizando la previsibilidad para la totalidad de los empleados estatales y pasivos del medio local.