Educación financiera: el Banco de Corrientes se sumó a un programa nacional impulsado por Capital Humano

En un paso enfocado en la inclusión social y la capacitación económica, la presidenta del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, participó en la ciudad de Buenos Aires de la firma del convenio de adhesión al Programa Nacional de Educación Financiera. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, busca fortalecer las herramientas y contenidos financieros de estudiantes y docentes a través del trabajo articulado entre el Estado y el sistema bancario.

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El acto fue encabezado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y reunió a directivos de 17 entidades financieras públicas y privadas del país. El objetivo central del programa es promover la administración responsable del dinero, la toma de decisiones informadas y la autonomía económica desde el ámbito escolar.

Durante la ceremonia, la titular de la banca provincial resaltó el rol estratégico del organismo en el territorio correntino: "Estamos muy felices por este convenio. Creemos que, como banco público, debemos llevar adelante la bandera de la educación financiera para brindar más oportunidades a todos los correntinos", afirmó Sprovieri.

Continuidad de iniciativas locales y proyección federal

La incorporación a este esquema nacional se acopla a las acciones que la institución financiera provincial ejecuta desde 2022 en articulación con el Ministerio de Educación de la Provincia mediante el programa "El Banco a la Escuela", acercando conceptos de economía básica y bancarización a alumnos de diversas localidades del interior.

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Del encuentro participaron también referentes de entidades como el Banco Nación, Banco Macro, Banco Galicia, BBVA y Banco Supervielle, entre otros.

Desde la conducción de la banca oficial remarcaron que la iniciativa acompaña los ejes de gestión trazados por el Gobierno provincial, consolidando el acceso al conocimiento y la inclusión como pilares para el desarrollo de la comunidad.