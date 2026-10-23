Inundaciones y política: fuerte cruce entre Eduardo Tassano y Pedro Cassani en Corrientes

La realización del plenario del Parlamento del Norte Grande en la ciudad de Corrientes desencadenó un durísimo choque político entre el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Eduardo Tassano, y el legislador de Encuentro Liberal, Pedro "Perucho" Cassani.

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El contrapunto expuso las diferencias en el ámbito legislativo en el marco de la emergencia hídrica que afecta a más de mil pobladores por las crecidas del río Paraná y el río Uruguay.

El portazo de Cassani y sus críticas al evento

La controversia estalló luego de que Cassani confirmara en sus redes sociales que no participaría del encuentro federal. "Corrientes vive horas críticas por las inundaciones: familias aisladas, producción perdida y caminos cortados. No me parece oportuno estar en fotos y actos protocolares mientras nuestra gente la está pasando mal", escribió el legislador

"Mi compromiso hoy es estar acá, en el territorio, acompañando a los correntinos", agregó Cassani, quien saltó a las filas de la oposición tras los comicios provinciales del año pasado.

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En esa misma publicación, el diputado remató su postura cuestionando la oportunidad de la cumbre regional: "Mientras Corrientes se inunda, no tengo nada que hacer en una foto. Las prioridades de la política deben ser las prioridades de la gente".

La respuesta de Tassano: "Un comentario demagógico"

La réplica de Eduardo Tassano no se hizo esperar. El presidente de la Cámara baja y dirigente alineado al Gobierno provincial cuestionó la ausencia de su par y defendió el trabajo del foro: "El tema del clima es independiente del Parlamento Norte Grande", afirmó.

Y agregó: "El Parlamento es un foro federal que trata temas de importancia, de profundidad, y que realmente nos prepara para ese futuro que queremos en el Norte Grande".

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Asimismo, el titular del cuerpo parlamentario arremetió de forma directa contra las declaraciones del referente de Encuentro Liberal. "Me parece un comentario un poco demagógico, aprovechando la coyuntura nada más", indicó Tassano en declaraciones a la prensa.

Tarifas energéticas y la agenda institucional

A pesar de la polémica, las jornadas del Parlamento del Norte Grande tendrán su cierre este viernes en la Capital provincial. La apertura oficial incluyó la recepción por parte del vicegobernador Pedro Braillard Poccard y del propio Tassano a las delegaciones del NOA y NEA en el Teatro Oficial Juan de Vera, con la presencia del titular del organismo, Carlos Silva Neder.

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Durante las reuniones de comisión en el Museo de Arte Contemporáneo (MACC), los representantes debatieron el reclamo de tarifas energéticas diferenciales para las provincias del norte, destacando el valor estratégico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Además, la Mesa Ejecutiva recibió a referentes de la AIDS Healthcare Foundation (AHF) por campañas de prevención sanitaria y a la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) para abordar la Ley de Cabotaje.